إبداعات فنية متنوعة تُضيء المسارح المكشوفة في سادس أيام معرض الكتاب

كتب- أحمد الجندي:

شهدت المسارح المكشوفة تنوعًا كبيرًا في العروض الفنية التي تلبّي جميع الأذواق، في اليوم السادس من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تميزت العروض بتقديم فقرات تجمع بين الفنون الرياضية والتراثية والموسيقية الحديثة.

قدم مسرح بلازا 1 عرضًا رياضيًا شيقًا من إعداد وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث أبدع المشاركون في تقديم عروض رياضية أبهرت الحضور بخفة ورشاقة في الأداء.

كما قدم المركز القومي لثقافة الطفل عرضًا مميزًا لفرقة «بنات وبس»، التي أشرف عليها الأستاذ عبد الرحمن أوسكار، وشاركت الفرقة التابعة للحديقة الثقافية بالسيدة زينب بأداء مجموعة متنوعة من الأغاني التي تنوعت بين الفلاحي، والوطني، والفلسطيني، إضافة إلى أغاني للأطفال وأغنية دراما مصرية، مما أضفى أجواء من البهجة على الحضور.

وعلى مسرح بلازا 2، تنوعت العروض لتشمل الفنون التراثية والتجارب الإبداعية الحديثة، حيث قدم المركز القومي لثقافة الطفل عرضًا بعنوان «كنزنا»، الذي لاقى استحسانًا من الجمهور.

من جهة أخرى، اكتست الأجواء المحيطة بمسرح بلازا 2 بإيقاعات شرقية مميزة، مع عرض موسيقي قدمته فرقة «الأنفوشي للإيقاعات الشرقية» من الإسكندرية، والتي أشرف عليها الأستاذ عزت بسيوني. وقدمت الفرقة مجموعة من الأغاني والإيقاعات التي طلبها الجمهور، مما أضاف رونقًا خاصًا للفعاليات، وكان العرض من تنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تستمر العروض الفنية المتنوعة في إبراز التنوع الثقافي والفني في المعرض، مما يعكس الاهتمام بالفنون بجميع أشكالها.