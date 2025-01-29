وزير التعليم العالي: توجيهات سياسية لتقديم رعاية الطبية لأشقائنا في غزة

كتب- عمر صبري:

زار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مستشفى الناس الخيري في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

ورافقه خلال الزيارة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حيث كان في استقبالهما أيمن عباس، رئيس مجلس إدارة المستشفى، وبحضور الدكتور محمد دنيا، المدير الطبي للمستشفى، وعدد من الأطباء ورؤساء الأقسام.

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية، تم وضع خطة شاملة لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لأشقائنا في غزة، وتلبية احتياجاتهم الصحية وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية لهم.

وخلال الزيارة التقى وزير التعليم العالي بعدد من المصابين والمرضى من أشقائنا بغزة، واطمأن على تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا دعم الدولة المصرية وكافة أجهزتها للأشقاء الفلسطينيين، ومتمنيًا عودتهم لأرضهم سالمين، كما اطمأن الوزير على الحالة الصحية لعدد من المرضى الأفارقة والمصريين الذين يتلقون الرعاية الصحية داخل المستشفى.

وأكد الوزير أنه تم رفع درجة الاستعداد في مستشفيات إقليم القاهرة الكبرى، وتوفير أعلى درجات الجاهزية لاستقبال أكبر عدد من الحالات، فضلاً عن تجهيز أطقم طبية كاملة من أعضاء هيئة التدريس في حال الحاجة للتدخل الطبي الفوري أو تقديم الدعم اللازم للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن مستشفى الناس يعد نقطة مضيئة على أرض محافظة القليوبية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمستشفى، كونه نموذجًا ناجحًا لخدمة المصريين بكافة أنحاء الجمهورية.

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