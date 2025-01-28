أحمد موسى: اللجان الاستشارية للحكومة هدفها رضا المواطن وتوفير كافة سبل الراحة له

كتبت- داليا الظنيني:

وجه الإعلامي أحمد موسى التحية والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على لقائه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية وضرورة مشاركة القطاع الخاص في المناخ الاستثماري العام للدولة.

وتابع موسى: "رئيس الوزراء أكد أن الأولوية للجان الاستشارية هي رضا المواطن وتوفير كافة سبل الراحة له، وأن المواطن لا يشغل نفسه بالتضخم أو الفائدة أو غيرها، بل ما يهمه هو أن مرتبه كام النهارده".

وأشار موسى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في جميع القطاعات.

وأكمل موسى قائلاً: "الحكومة بتشتغل عشان المواطن.. هما عارفين إن المواطن تعبان وعانى خلال الفترة اللي فاتت، وعايزين يشتغلوا مع القطاع الخاص عشان يقدموا حاجة كويسة ومناسبة للمواطن تساعده على المعيشة".

واختتم موسى قائلاً: "رئيس الوزراء قال لأعضاء اللجان الاستشارية خلال لقائه معهم اليوم: 'معندناش مصلحة إلا المواطن، وعايزين المواطن يشعر بأن مستوى معيشته تحسن'".

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