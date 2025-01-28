محمد خليل سيد أمينًا مساعدًا لأمانة الشباب المركزية‎ بـ"الشعب الجمهوري"

كتب - محمد شاكر:

أصدر المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، قرارًا بتعيين المهندس محمد خليل سيد أمينًا مساعدًا لأمانة الشباب المركزية بالحزب.

وتقدم حزب الشعب الجمهوري، برئاسة المهندس حازم عمر، وأحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام، وأحمد علي الألفي الأمين العام المساعد للتنظيم والعضوية وأمين التنظيم المركزي، وكافة قيادات ونواب وأعضاء الحزب، بالتهنئة للمهندس محمد خليل بمناسبة صدور القرار التنظيمي.

من جانبه، تقدم المهندس محمد خليل سيد بخالص الشكر والعرفان لجميع قيادات حزب الشعب الجمهوري على منحه هذه الثقة، مؤكدًا أنه سيواصل العمل لتحقيق رؤية الحزب الاستراتيجية التي تهدف إلى تصعيد الكوادر المؤهلة في مواقعها المناسبة وضخ دماء جديدة لتعزيز العمل الحزبي والسياسي على أرض الواقع.

يأتي القرار في إطار حرص الحزب على تجديد قياداته عبر إدخال دماء جديدة وإتاحة الفرصة للكفاءات الشابة للمشاركة في صنع القرار وتنشيط العمل الحزبي، بهدف تعزيز دور الحزب في المجتمع، وضمن الخطة النهائية التي يعتمدها حزب الشعب الجمهوري لتطوير هيكله التنظيمي، بهدف تعزيز حضوره وتأثيره في الشارع المصري.