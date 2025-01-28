السكة الحديد تنفي وقوع حادث قطار وسقوط ضحايا: الصور من العام الماضي

كتب- محمد نصار:

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقوع حادث قطار وسقوط عدد كبير من الضحايا.

جاء ذلك ردًا على ما تم نشره عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تحت عنوان "سلم يارب سلم - حادث قطار قبل قليل - تصادم قطارين وعدد كبير من الضحايا والسلطات تستغيث".

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الصورة المصاحبة للخبر المنشور كانت صورة قديمة بتاريخ 14/9/2024، وأن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن حركة القطارات على كافة خطوط شبكة السكك الحديدية تسير بشكل منتظم.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار المغلوطة التي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشاعة الذعر، مشددة على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.