الأوقاف تفتتح ٤١ مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة

(أ ش أ):

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح ٤١ مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة ٣١ من يناير ٢٠٢٥م، في مختلف المحافظات، ٢٤ مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و١٧ مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة- في بيان اليوم - وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٧٢٥ مسجدا، من بينها ٤٩٥ مسجدا إحلالا وتجديدا، و٢٣٠ مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠٢٤م بلغ ١٢٨٠٦ مساجد بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارا و٧٦٠ مليون جنيه.

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