رئيس "الشيوخ": القيادة السياسية حريصة على حقوق المواطنين وحرياتهم

كتب- نشأت علي:

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه رغم التحديات الجليلة التي واجهت دولنا خلال الأعوام الماضية؛ فإنها لم تزدنا إلا إصرارًا على المضي في دروب النهوض الحضاري، على قاعدة من العيش الإنساني واحترام الكرامة الإنسانية والتزام العدالة والإنصاف والوفاء بالعهود والمواثيق الدولية والتعاون الإيجابي لتحقيق السلام الاجتماعي العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس الشيوخ في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار بولس فهمي.

وأضاف عبد الرازق، في كلمته، أنه انطلاقًا من شعور صادق بالمسؤولية القانونية والدستورية أمام الدول الإفريقية، كان حرص القيادة السياسية على عقد هذا الاجتماع للتباحث حول دور القيادة الدستورية تجاه حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في ظل الظروف الاستثنائية.

وشدد المستشار عبد الرازق على أهمية استمرار مسار التعاون الإفريقي القانوني والقضائي، لتكون إضافة إيجابية لوحدة إفريقية نسعى إليها جميعًا لتحقيق مستقبل أفضل لبلادنا تستحقه شعوبنا.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يمثل أهمية بالغة في مجال توطيد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، في مجال القضاء الدستوري، والذي يأتي بمشاركة 30 دولة و5 منظمات دولية، وبحضور نحو 130 إعلاميًّا وجهة إعلامية؛ لتغطية فاعلياته.

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