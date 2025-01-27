"مش طبيعي".. الأرصاد تعلن سبب ارتفاع الحرارة في الشتاء: قد تحدث تقلبات

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وقالت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، إن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد استقرارًا وقيم درجات أعلى من معدلاتها الطبيعية، وتبدأ البلاد تدريجيًا في التأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى من 20 إلى 22 درجة مئوية، والصغرى تكون من 10 إلى 11 درجة مئوية خلال فترات الليل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأيام المقبلة يشهد استمرار الشبورة المائية الكثيفة، وفرص الأمطار تكون خفيفة في السواحل الشمالية الغربية ومتوسطة في محافظة مطروح.

وأوضحت، أن حالة الطقس خلال الشتاء الحالي مُختلفة عن الأعوام الماضية، قائلة :"حالة الطقس العام السابق كان الشتاء دافئًا لكن ليس بهذا الشكل، حيث أغلب أيام شهر يناير الحالي كانت قيم درجات الحرارة أعلى من معلاتها الطبيعية نتيجة التأثر بمرتفع جوي".

وتابعت: طبيعي في حالة الطقس أن نتأثر بمرتفع جوي لكن ليس من الطبيعي أن نستمر كل هذه فترة طويلة، قائلة: "مش هنقدر نحكم على فصل الشتاء من خلال ذلك، وما زال أمامنا شهر فبراير المقبل، وقد يحدث تقلبات جوية".

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