حدث في 8 ساعات| إطلاق أكبر قافلة مساعدات لغزة.. وساويرس يعلق على مقترح ترامب

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إطلاق صندوق تحيا مصر، أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس غدا الاثنين

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

صندوق تحيا مصر يطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لقطاع غزة

أطلق صندوق تحيا مصر، أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتنطلق القافلة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات)، والمياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل قطاع غزة.

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تخفيضات تصل لـ 50% على رحلات مصر للطيران باستثناء 3 مدن

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، عن تقديم خصومات استثنائية لعملائها على تذاكر السفر من مصر إلى جميع وجهاتها الدولية.

يأتي ذلك بمناسبة احتفالات وزارة الطيران المدني بالذكرى الـ95 لعيد الطيران المدني المصري.

وتتضمن العروض تخفيضًا بنسبة 26% على درجة رجال الأعمال، و50% على الدرجة السياحية.

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سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق الآن -صورة بالقمر الصناعي

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحديثًا لحالة الطقس يوضح خرائط سقوط الأمطار الآن.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن آخر صور مأخوذة عبر الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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"المسلماني": دمج "النيل كوميدي والنيل دراما".. و"الأسرة والنيل لايف"

أعلن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، دمج قناة النيل كوميدي مع قناة النيل دراما في قناة واحدة باسم (موليوود دراما)، ودمج قناة الأسرة والطفل في قناة النيل لايف.

وشدد "المسلماني"، على الحفاظ التام على جميع الحقوق المالية والإدارية للعاملين في جميع القنوات.

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تنويه جوي بشأن الطقس غدًا الاثنين.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 27 يناير 2025.

وقالت الأرصاد، إن من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

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بعد مقترح الأزهر.. لماذا يصعب تعريب علوم الطب والصيدلة؟

أثار مقترح جامعة الأزهر بتعريب علوم الطب والصيدلة جدلًا واسعًا بين الأوساط الأكاديمية والطبية في مصر، وسط تساؤلات متعددة بشأن إمكانية التنفيذ والتحديات المرتبطة به.

يُعتقد على نحو واسع أن هذا المقترح يواجه بجملة من الصعوبات على رأسها التحديات اللغوية ذاتها، فاللغة الإنجليزية تُعد اللغة العالمية للعلوم والطب، حيث تُكتب بها معظم الأبحاث والدراسات الحديثة، ويتم تدريس الطب والصيدلة في أغلب الجامعات العالمية بهذه اللغة.

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ساويرس يعلق على مقترح ترامب: لا سلام إلا بحل الدولتين

علّق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وقالت ساويرس عبر حسابه على منصة إكس اليوم الأحد: "الأخ ترامب عايز يهجر الفلسطينيين لمصر والأردن.. لا حل ولا سلام إلا بحل الدولتين".

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