الجيزة: لجان لمراجعة المعدات وتحسين الخدمات والأمن

كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة بتشكيل لجان لمراجعة المعدات والسيارات والأجهزة قبل التكهين لبيان مدى إمكانية إصلاحها والاستفادة منها وإعادة استخدامها بعد تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها؛ ترشيدًا للنفقات ودعمًا لفرق العمل بجميع القطاعات لسرعة تنفيذ المهام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأحد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة الإشراف على أعمال إزالة العقارات الصادر بشأنها قرارات إزالة، والمرور الدوري لضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية لأعمال الإزالة، وعلى رأسها الإزالة والهدم اليدوي لعدم الإضرار بالعقارات المحيطة ومراقبة الجهات المنفذة للأعمال لحين إتمام الإزالة.

وناقش المحافظ، مع مسؤولي الإدارة العامة لمرور الجيزة ورئيس مدينة كرداسة سبل تأمين حركة المواطنين من المارة والمركبات وتدعيم عناصر الأمان بعدد من القطاعات التي ورد بشأنها شكاوى من قبل المواطنين بسبب سرعة المركبات، سواء بتركيب رادارات أو مطبات صناعية، وتشمل هذه القطاعات محور المهندس شريف إسماعيل (الطريق الأبيض سابقًا) بكرداسة، وطريق مصر إسكندرية الصحراوي في نطاق حي الهرم ومدينة 6 أكتوبر، لضمان سلامة المواطنين، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الأعمال الفنية بتلك القطاعات.

وشدد محافظ الجيزة، على مدير مديرية الري، بالتطهير الدوري للترع والمصارف ورفع ناتج الأعمال أولًا بأول بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وكلف المهندس عادل النجار، رئيس مجلس إدارة الإعلانات، بوضع آلية لمتابعة عملية تحصيل رسوم مقابل اللافتات الإعلامية بكل حي ومدينة، ومطابقتها على أرض الواقع.

اقرأ أيضًا:

بعد مقترح الأزهر.. لماذا يصعب تعريب علوم الطب والصيدلة؟

قطار كل 4:30 دقيقة.. قرار عاجل من مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز

الطقس: أمطار قد تكون رعدية على 6 مناطق خلال ساعات.. تمتد للقاهرة في هذه الفترة