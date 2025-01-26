"بحوث الإنتاج الحيواني": الحيوانات المستوردة تتأثر أكثر بالتغيرات المناخية

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور محمد الشافعي مدير معهد "بحوث الإنتاج الحيواني" بوزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على إنتاجية الحيوان، مثلما تؤثر على الإنسان.

وأوضح الشافعي - في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري - أن هذه التغيرات لها تأثير كبير على الإنتاج الحيواني الحيوي من ألبان ولحوم، بالإضافة إلى الدواجن.

وأشار إلى أن الحيوانات المستوردة تتأثر أكثر بتلك التغيرات المناخية، لافتا إلى أن السلالات المحلية تمتاز بقدرتها على التحمل للظروف المناخية والأمراض المتوطنة، لكن يعيبها انخفاض إنتاجيتها.

ودعا صغار المربين ممن يمتلكون أعدادا قليلة من الرؤوس لاستخدام مواد عازلة في المباني بدلا من الخرسانة التي تمتص الحرارة، مشددا على أهمية استخدام المواد مثل الخشب والسقف المزدوج أو قش الأرز لتقليل أثر الحرارة على الحيوانات، وطالبهم بعدم تربية الأبقار الأجنبية النقية، نظرا لصعوبة التعامل معها تحت ظروف المناخ الحالية.