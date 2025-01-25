التموين: توريد المستهدف لمصنع سكر أبو قرقاص وتشغيل 3 مصانع أخرى خلال أيام

كتب- محمد سامي:

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مصنع سكر أبو قرقاص عاد للعمل هذا العام بعد توقفه خلال الموسم الماضي، وقد استقبل كميات القصب الموردة المستهدفة وتم تشغيله وتم الانتهاء من الإنتاج وفق الخطة الموضوعة، إضافة إلى تشغيل الخمسة مصانع التابعة: كوم أمبو، إدفو، أرمنت، قوص، ونجع حمادي.

كما سيتم تشغيل مصنعي جرجا اعتبارًا من 28 يناير الجاري، ومصنع دشنا اعتبارًا من 1 فبراير المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان السبت، أن المصانع تعمل حاليًا وفق استراتيجية تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من محصولي قصب السكر، حيث تم بالفعل تشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع لإنتاج السكر من القصب.

وأكدت الوزارة، أن عمليات التوريد لهذا الموسم تمت وفق الآليات المتبعة، حيث تم استقبال كميات القصب المخصصة للتشغيل، علمًا بأن هناك جهودًا مستمرة لضمان التوازن بين سعر الشراء الحكومي وأسعار السوق، بما يحفظ حقوق الفلاحين ويشجعهم على التوريد للمصانع التابعة للدولة.

وجددت وزارة التموين، التزامها الكامل بالحفاظ على استقرار سوق السكر، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد وفق احتياجات السوق، لضمان توافر السلعة بأسعار مناسبة للمستهلكين.

كما تواصل الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير مصانع السكر ورفع كفاءتها التشغيلية بما يحقق أهداف الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

اقرأ أيضًا:

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/1/25/2715194

سياحي وداخلية وتضامن.. الفئات الممنوعة من أداء الحج 2025

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/1/25/2715192