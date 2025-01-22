أمطار و شبورة مائية كثيفة.. حالة الطقس غداً الخميس

كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 23 يناير 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة، أن تكون هناك أمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية كما أن هناك نشاط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة العظمي غداً الخميس

القاهرة الكبرى: 20 درجة مئوية.

- جنوب الوجه البحري ومدن القناة: 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 21 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: 24 درجة مئوية.

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