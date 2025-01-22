جمال شعبان يكشف عن 6 فوائد مذهلة للشاي.. بشرط وحيد

كتب- أحمد جمعة:

كشف د. جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن فوائد صحية عديدة لتناول الشاي، سواء الأسود أو الأخضر، بشرط تناوله بدون إضافة السكر وبعد الوجبات بنصف ساعة على الأقل، وبمعدل يتراوح بين 3 إلى 5 أكواب يومياً.

وأشار "شعبان" في منشور توعوي عبر حسابه على فيسبوك، إلى أن الشاي، عند تناوله بهذه الطريقة، يمكن أن يحقق الفوائد الصحية التالية:

* تقليل الالتهابات وتصلب الشرايين.

* خفض مستويات الكوليسترول الضار.

* الوقاية من أزمات القلب.

* الحفاظ على صحة القناة الهضمية.

* تقوية الخلايا الجذعية في الجسم.

* المساهمة في ترطيب الجسم وإروائه.

وأوضح د. شعبان أن الشاي يمكن أن يكون مشروباً صحياً ومفيداً إذا تم تناوله وفق الإرشادات الصحيحة.

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