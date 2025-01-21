إعلان

الصحة العالمية تعليقاً على انسحاب ترامب: نأمل في إعادة النظر.. ومؤسساتكم استفادت منا

01:27 م الثلاثاء 21 يناير 2025

منظمة الصحة العالمية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد جمعة:

أعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية نيتها الانسحاب من المنظمة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوقيع على أمر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، في اليوم الأول لدخوله البيت الأبيض.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، إنها تلعب دورًا حيويًا في حماية صحة وأمن شعوب العالم، بما في ذلك الشعب الأمريكي، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للأمراض، وبناء أنظمة صحية أقوى، والكشف عن حالات الطوارئ الصحية والوقاية منها والاستجابة لها، بما في ذلك تفشي الأمراض، غالبًا في أماكن خطرة لا يستطيع الآخرون الوصول إليها.

وذكر البيان: كانت الولايات المتحدة عضوًا مؤسسًا في منظمة الصحة العالمية عام 1948، وساهمت منذ ذلك الحين في صياغة عمل المنظمة وتوجيهه جنبًا إلى جنب مع 193 دولة عضو أخرى، بما في ذلك من خلال مشاركتها الفعالة في جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي.

وعلى مدار أكثر من سبعة عقود، أنقذت منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة الأمريكية أرواحًا لا تُحصى وحمت الأمريكيين وجميع الشعوب من التهديدات الصحية. معًا، قضينا على الجدري، ومعًا اقتربنا من القضاء على شلل الأطفال، بحسب البيان.

وبحسب البيان، استفادت المؤسسات الأمريكية من عضوية منظمة الصحة العالمية وأسهمت فيها.

وبمشاركة الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء، نفذت منظمة الصحة العالمية خلال السنوات السبع الماضية أكبر مجموعة من الإصلاحات في تاريخها، بهدف تحسين المساءلة والفعالية من حيث التكلفة وتعزيز الأثر في الدول. ولا يزال هذا العمل مستمرًا.

وقالت المنظمة: نأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر في قرارها، ونتطلع إلى الدخول في حوار بنّاء للحفاظ على الشراكة بين الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، لما فيه مصلحة صحة ورفاه ملايين الأشخاص حول العالم.

اقرأ أيضا:

"شمال الدلتا" للكهرباء تعلن حاجتها لشغل وظيفة قيادية - (التفاصيل)

أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تفاصيل اختبارات 20 ألف عامل مرشحين للعمل في موسم الحج والعمرة 2025

منظمة الصحة العالمية انسحاب ترامب الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كيفية الحصول على كفالة يتيم من بيت الزكاة- الأوراق والخطوات

إعلان

إعلان

مؤسسات دولية و19 خبيرا: 2025 عام خفض الفائدة الكبير في مصر
تحذير عاجل من الأرصاد: حالة سريعة من التقلبات الجوية تضرب مصر