وزير الطيران: لا يوجد طيران على مستوى العالم تحمل ثورتين

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أنه لا يوجد طيران على مستوى العالم تحمل ثورتين، وقرارين بتحرير سعر الصرف مثلما حدث في مصر، قائلا: "غالبية مصروفات قطاع الطيران يكون بالعملة الصعبة".

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن الطيران القطاع خدمي هادف للربح، وعانى في الفترة الأخيرة بسبب العديد من التحديات.

وقال الوزير: "كما تأثر قطاع الطيران العالمي بشكل كبير بسبب وباء فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن الطيران المصري يمثل أمن قومي للدولة، وخصوصا شركة مصر للطيران، لاسيما وأنه يقع عليه عبء كبير في تحمل المشكلات التي تواجه أبناء مصر في الخارج، مثلما حدث في ليبيا ولبنان.

ولفت إلى أن مصر للطيران، تحملت زيادة في عدد من الرحلات ما يزيد عن 2 مليار جنيه في الرحلات التي تم تنظيمها لإجلاء عدد من الرعايا في بعض البلدان التي شهدت مشكلات الفترة الماضية.

وأكد وزير الطيران، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري، وكذلك بالتدريب في قطاع الطيران من أجل الارتقاء به لتقديم خدمات أفضل.

وقال الوزير: إعداد خطة متكاملة من أجل النهوض بالمجال الجوي المصري، مشيرا إلى أنه تم صرف مبالغ كبيرة لتجديد شبكة الرادارات، وهو الأمر الذي يمثل أمن قومي.

ولفت إلى التعاقد مع خبراء لتطبيق كافة المعايير الجديد، لجذب الشركات العالمية إلى المجال الجوي المصري، وهو ما ينعكس بالنفع على الاقتصاد الوطني.

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