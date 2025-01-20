تفاصيل المؤتمر الدولي لأورام الصدر.. 6 محاور مهمة ومشاركة واسعة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة علا خورشيد، رئيسة قسم علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام، انطلاق المؤتمر الدولي لأورام الصدر (ONTIC – Oncobroncho merged congress) في الفترة من 24-25 يناير 2025، بفندق هيلتون هليوبوليس في القاهرة.

يعقد المؤتمر بمشاركة عالمية واسعة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة.

يعد المؤتمر منصة علمية بارزة تهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في علاج وتشخيص أورام الرئة والصدر، بمشاركة أكثر من 60 متحدثًا دوليًا من أبرز الخبراء والباحثين في هذا المجال. وسيتم خلال المؤتمر تبادل الرؤى والخبرات بهدف تشكيل مستقبل مشرق لرعاية مرضى سرطان الرئة.

المؤتمر يتضمن عدة محاور رئيسية تتناول الابتكار في علم الجينوميات والعلاج الدقيق، ثورة التشخيص الجزيئي، الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي، الابتكار في الجراحة والعلاج المناعي، سد الفجوات في الطب الدقيق، بالإضافة إلى البحوث السريرية والشراكات الإقليمية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة علا خورشيد أن الهدف من المؤتمر هو تعزيز التعاون بين المؤسسات الإقليمية والعالمية، وتأكيد الريادة البحثية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطوير حلول مبتكرة لعلاج سرطان الرئة، مشيرة إلى أهمية تمكين الباحثين الشباب وفتح المجال أمامهم للمساهمة في الأبحاث العالمية.

هذا المؤتمر يُعد أكثر من مجرد لقاء علمي، فهو فرصة حقيقية لإحداث تغيير ملموس في حياة مرضى سرطان الرئة في مصر والمنطقة، والمساهمة في تحسين جودة حياة المرضى وإطالة أعمارهم من خلال تسليط الضوء على أحدث التطورات في تشخيص وعلاج أورام الصدر.

محاور المؤتمر تأتي على النحو التالي:

الابتكار في علم الجينوميات والعلاج الدقيق: تحويل الاكتشافات الجينومية إلى علاجات ناجحة لعلاج سرطان الرئة.

ثورة التشخيص الجزيئي: دور التسلسل الجيني المتقدم في تحسين دقة وسرعة التشخيص.

الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي: أدوات حديثة لتشخيص أمراض الصدر باستخدام التقنيات الذكية.

الابتكار في الجراحة والعلاج المناعي: إعادة تعريف جراحة الصدر وتوسيع إمكانيات العلاج المناعي.

سد الفجوات في الطب الدقيق:مناقشة التحديات والفرص لتوفير العلاج المتقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

البحوث السريرية والشراكات الإقليمية: تعزيز البحوث المحلية وتمكين الشراكات الدولية لدعم تجارب سريرية مبتكرة.