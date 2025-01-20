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"الأوقاف" تعلن تحقق العلامة الكاملة في التعامل مع الشكاوى الحكومية لعام ٢٠٢٤

03:53 م الإثنين 20 يناير 2025

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق إنجازًا بارزًا بإتمامها التعامل مع جميع الشكاوى الواردة إليها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لعام ٢٠٢٤، وذلك بنسبة ١٠٠٪. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتفاعل الجاد مع مطالب المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بما يعزز الثقة في الأجهزة التنفيذية.

وبحسب بيان، الاثنين، واصلت الوزارة جهودها في الاستماع إلى المواطنين من خلال تلقي الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية للمنظومة الحكومية وخطها الساخن (١٦٥٢٨)، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس الوزراء، بأهمية تسريع الاستجابة للشكاوى ضمن منظومة حكومية متكاملة؛ وبمتابعة مباشرة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي شدد على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين من منسوبي الوزارة وغيرهم.

وعزّزت الإدارة العامة لخدمة المواطنين جهودها بتفعيل لجنة متابعة الشكاوى والخدمات لضمان التعامل السريع مع الشكاوى كافة، وركزت الوزارة على تقليص زمن الاستجابة، خصوصًا الواردة من ذوي الهمم، إذ خُصِص لها نظام يضمن التعامل معها في مدة زمنية لا تتجاوز ١٢ ساعة، ما يعكس حرص الوزارة على تحسين معدلات رضا المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة إليها في عام ٢٠٢٤ بلغ ١٢٠٩٤ شكوى، منها ٧٣٠٦ شكوى فردية و٤٧٨٨ شكوى جماعية، تسنى النظر فيها والتعامل معها بنسبة ١٠٠٪، وهو ما يُعد دليلاً عمليًا على التزام الوزارة بتطوير خدماتها بما يتماشى مع جهود التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة.

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