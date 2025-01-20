نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة حول واقعة الطالبة كارما واستعدادت مصر لاستقبال جرحى غزة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

والدة كارما: ابنتي ليست الضحية الأولى للطالبة المعتدية

كشفت نسرين أنور، والدة الطالبة كارما التي تعرضت لاعتداء عنيف داخل مدرسة دولية، عن تفاصيل جديدة حول الواقعة، مؤكدة أن ابنتها ليست الضحية الأولى للطالبة المعتدية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، أوضحت والدة كارما أن الطالبة التي اعتدت على ابنتها كانت قد ارتكبت حادثة مماثلة في العام الماضي، حيث اعتدت على زميلة أخرى بالمدرسة.

لميس الحديدي: مصر صمام أمان لغزة والورقة المصرية هي من أنهت الحرب

أكدت الإعلامية لميس الحديدي على الدور المحوري الذي لعبته مصر في إنهاء الحرب التي استمرت لأكثر من عام، مشيدة بالورقة المصرية التي قدمتها القاهرة في مايو الماضي، والتي شكلت الأساس لاتفاق وقف إطلاق النار.

خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، أوضحت الحديدي أن تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي وإصراره على استمرار الحرب، بالإضافة إلى الانتظار لتولي الرئيس الأمريكي الجديد السلطة، أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة وتدمير كبير في البنية التحتية، ورغم ذلك، ظلت مصر ثابتة على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني، حيث قامت بالعديد من المبادرات لإدخال المساعدات الإنسانية والتفاوض على وقف إطلاق النار.

عمرو أديب: الفلسطينيون فقدوا القدرة على البكاء ولكن على هذه الأرض ما يستحق الحياة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشعب الفلسطيني فقد القدرة على البكاء بسبب المعاناة المستمرة والحروب المتتالية، مشيرًا إلى أن النصر الوحيد الذي يمكن الحديث عنه في ظل هذه الظروف هو أنه في الغالب لن يموت الفلسطينيون غدًا أو بعد غد بالقصف.

خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر" أكد أديب أن إسرائيل استغلت هذه الحرب لتجربة أحدث الأسلحة، مما أدى إلى دمار هائل وتدمير البنية التحتية في غزة، مضيفًا: " 80% من عزة جات على الأرض، ولكن على هذه الأرض ما يستحق الحياة".

أحمد موسى: البكالوريا يسهم في تخفيف الأعباء.. وإضافة الدين للمجموع مهم

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم تجاه واقعة الاعتداء على الطالبة كارما في إحدى مدارس التجمع الخامس، مؤكدًا أنها رسالة واضحة بأن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها تشويه سمعة المنظومة التعليمية.

في برنامجه "على مسئوليتي"، أكد موسى على أهمية الحزم في التعامل مع مثل هذه الحوادث للحفاظ على أخلاقيات المدرسة والعملية التعليمية.

"صحة النواب" تؤكد ضرورة الالتزام بمنع صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية

أكدت الدكتورة سمر صالح، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية دور التأمين الصحي الشامل في توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.

خلال لقاء لها ببرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، شددت صالح على ضرورة الالتزام بالقانون الذي يمنع الصيادلة من صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية.

ليست مجرد مشاجرة.. والد كارما ضحية اعتداء مدرسة التجمع يكشف مفاجأة جديدة

تحدث أحمد تيسير، والد الطالبة كارما، التي تعرضت للاعتداء من 3 طالبات في مدرسة بالتجمع، عن تفاصيل الحادث الذي أثار غضب الرأي العام، مؤكدًا أن ما جرى مع ابنته ليس مجرد مشاجرة عادية كما روج البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل هو أمر أكبر بكثير.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيديو الأصلي للحادث، الذي تم تداوله عبر الإنترنت، تبلغ مدته دقيقتين ويظهر بشكل واضح الاعتداء العنيف من الطالبتين على ابنته.

ما حكم منع الزوجة نفسها عن زوجها لمساومته؟.. عضو بـ"العالمي للفتوى" يجيب

أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، سؤالًا حول مدى جواز أن تمنع الزوجة نفسها عن زوجها من أجل مساومته على الخروج للعمل أو من أجل طلب شيء معين؟.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد: "في الحياة الزوجية، من المهم أن يفهم كل طرف واجباته تجاه الآخر. الزوجة يجب أن تكون مستعدة دائمًا لتلبية حقوق زوجها، بما في ذلك حقه في العشرة الطيبة، والقيام بواجباتها نحوه بشكل كامل، كما أن الزوج أيضًا عليه واجب إنفاق النفقات والقيام بحقوق زوجته، وإذا كانت الحياة الزوجية قائمة، فلا يجوز لأي طرف من الزوجين أن يمنع الآخر من حقه أو يقصر في أداء واجباته."