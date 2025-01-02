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وزير الثقافة يلتقي رئيس الأعلى للإعلام لبحث التعاون في تعزيز الوعي الثقافي والفكري

06:00 م الخميس 02 يناير 2025
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    الدكتور أحمد فؤاد هنو يلتقي المهندس خالد عبد العزيز
  • عرض 4 صورة
    الدكتور أحمد فؤاد هنو يلتقي المهندس خالد عبد العزيز
  • عرض 4 صورة
    الدكتور أحمد فؤاد هنو يلتقي المهندس خالد عبد العزيز
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كتب- محمد شاكر:

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اليوم، بالمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف تعزيز الوعي الثقافي والفكري لدى المواطنين، ودعم الانتماء الوطني، وتأكيد الهوية المصرية.

حيث أكد وزير الثقافة، أن تعزيز الوعي الثقافي والفكري، والعمل على بناء الإنسان، يأتي ضمن أولويات وزارة الثقافة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف بناء جيل واعٍ ومسلح بالعلم والثقافة لمواجهة تحديات المستقبل.

وشدد هنو، على دور الإعلام في دعم البرامج والفعاليات والأنشطة الثقافية والترويج لها عبر الوسائط والمنصات المختلفة، مشيرًا إلى أن الإعلام يمثل محورًا أساسيًا في عملية تشكيل وعي المواطنين.

فيما لفت المهندس خالد عبد العزيز، إلى أهمية الدور المحوري الذي تؤديه وزارة الثقافة في بناء الوعي المجتمعي، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وتعزيز قيم الانتماء للدولة المصرية، وأوضح أن الثقافة تُعد السلاح الأقوى لمجابهة التحديات التي تواجه الشباب، وتساهم في تشكيل فكر واعٍ ومستنير.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس، وتكثيف الجهود الرامية لنشر الوعي الثقافي والفكري في المجتمع المصري.

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الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة رئيس الأعلى للإعلام المهندس خالد عبد العزيز
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