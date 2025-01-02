نشرة منتصف الليل|قبول دفعة جديدة بالقوات المسلحة و"صحة النواب" توافق على "المسئولية الطبية"

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة دفعة أ

كتب- أحمد الجندي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، | قرارات الحكومة فى ضرائب المحمول وقانون المسئولية الطبية ومنح مأموري الضبط القضائي سلطة التفتيش على المحال

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية في منتصف الليل على النحو التالي:

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة دفعة أبريل 2025

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثانية أبريل 2025.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذى أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بقبول الدفعة الجديدة المنتظر إنضمامها لتأدية الخدمة العسكرية.

لمزيد من التفاصيل.. أضغط هنا

"الصحة": قانون المسئولية الطبية يضمن حقوق الأطباء والمرضى

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الحكومة المصرية تسعى من خلال مشروع قانون المسئولية الطبية إلى تحقيق مصلحة النظام الصحي المصري، وتوفير بيئة صحية جاذبة للعمل، وضمان سلامة المرضى.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أن مشروع القانون تم إعداده بعد مناقشات مستفيضة شملت جميع الجوانب المتعلقة بحقوق الأطباء والمرضى، وذلك لضمان توافق القانون مع أحكام الدستور المصري.

لمزيد من التفاصيل.. أضغط هنا

ضرائب المحمول وقانون المسئولية الطبية.. أبرز تصريحات مدبولي بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك تقييماً يتم بالفعل لأداء الوزراء والمحافظين، سواء من مجلس الوزراء أو الجهات المعنية، ويتم التصويب والتصحيح عند حدوث أمر يحتاج إلى تحسين، وسيتم تقديم تقرير بأداء الحكومة للبرلمان كما وعدت الحكومة، كتقرير نصف سنوي.

لمزيد من التفاصيل.. أضغط هنا

"صحة النواب" توافق على تعديل المادة 18 لمشروع قانون "المسئولية الطبية"

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية، موافقة اللجنة على تعديل المادة (١٨) من مشروع القانون بحيث تصبح اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، وذلك تلبيةً لمطلب النقابات المهنية.

لمزيد من التفاصيل.. أضغط هنا

بعد ثمان سنوات من توحيدها بالمحافظات.. تغييرات جوهرية في موضوع خطبة الجمعة

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إجراء تغييرات في خطبة الجمعة، كخطوة مرحلية، تأتي تمهيدا لتطوير شامل في الخطاب الديني عمومًا تعلن الوزارة عن تفاصيله وملامحه بالكامل قريبا بإذن الله . يأتي هذا التطوير في إطار من التنسيق الكامل مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وبقية مؤسسات الدولة لرصد الواقع بعمق والتجاوب معه ومعالجة تحديات أبناء شعب مصر الكرام جميعا.

لمزيد من التفاصيل.. أضغط هنا

نقيب الأطباء يشكر لجنة الصحة والأحزاب على جهودهم في قانون المسؤولية الطبية

وجّه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، الشكر إلى لجنة الصحة ومختلف الأحزاب على الجهد الكبير الذي بُذل خلال العديد من الاجتماعات لإصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية.

لمزيد من التفاصيل.. أضغط هنا

الحكومة: منح مأموري الضبط القضائي سلطة التفتيش على المحال دون إخطار

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020.

وقال المجلس في بيان رسمي، إن التعديلات استهدفت مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتى 7 ديسمبر 2026، سعياً لتبسيط استخراج رخص لها وفقا للقانون 154 لسنة 2019.

لمزيد من التفاصيل.. أضغط هنا

إجراءات "استبدال" كارت شحن عداد الكهرباء

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة فقدان كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبق الدفع.

لمزيد من التفاصيل.. أضغط هنا

اقرأ أيضاً:

إجراءات "استبدال" كارت شحن عداد الكهرباء

جمارك التليفونات.. أول تعليق من مدبولي بشأن تحصيل الرسوم