"العمل" تحذر المواطنين من صفحات وهمية بشأن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، اليوم السبت، بيانًا، حذرت فيه من قيام مجموعة من المواقع والصفحات بنشر أخبار كاذبة ووهمية بشأن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، ودعوة المواطنين إلى الدخول على روابط وهمية أو حتى على الصفحة الرسمية للوزارة، لتسجيل بياناتهم للحصول على المنح والخدمات التي تقدمها الوزارة إلى العمالة غير المنتظمة عن طريق "الحساب المركزي لحماية ورعاية للعمالة غير المنتظمة" التابع لها.

وجددت وزارة العمل، في بيانها، تحذيرها وتنبيهها على كل المواطنين بعدم الانصياع إلى هذه الصفحات والأخبار المضللة التي تخدع المواطنين بمعلومات غير حقيقية لتحقيق مكاسب مباشرة، أو زيادة عدد الزيارات إليها، والترويج لنفسها.

وقال الوزير محمد جبران، إن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة يكون فقط عن طريق المقاولين أو الشركات أو عمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها في مواقع العمل، وفق شروط وضوابط، وليس عن طريق دخول الشخص نفسه، على لينكات أو مواقع إلكترونية، والتسجيل عليها.

وأشار الوزير، إلى أنه على كل مواطن تظهر لديه هذه الصفحات والأخبار الوهمية لا يتفاعل معها، وعليه أن يتقدم بشكوى ضدها لدى شرطة الإنترنت ومباحث الأموال العامة، أو يتوجه فورًا إلى مديرية العمل الكائنة لدى محافظته، للتحقق ومعرفة كيفية التصرف مع تلك الصفحات الوهمية، حتى لا يقع فريسة في فخ النصابين ومرددي الشائعات.

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