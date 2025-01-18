برلماني: نجاح مصر في وقف إطلاق النار بغزة أحبط مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين

كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، أن نجاح الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يُعد إنجازًا كبيرًا في مواجهة المخططات الخبيثة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ووجه النائب تحية تقدير واعتزاز للشعب الفلسطيني على صموده البطولي ورفضه القاطع لمحاولات التهجير من أراضيه.

وأوضح "قاسم" في بيان صادر عنه اليوم، أن القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية بذلت خلال 15 شهرًا جهودًا جبارة على المستويات الإقليمية والعربية والدولية لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن الهدنة الوحيدة التي تم التوصل إليها كانت بفضل المساعي المصرية. وأشار إلى أن الردود السياسية على مختلف الأصعدة أظهرت للعالم أهمية الدور المصري الذي نجح في إزالة العديد من العقبات التي أعاقت التوصل إلى اتفاق.

وأشار النائب، إلى أن العالم أجمع أشاد بدور مصر المحوري في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة من خلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي بدعم الجهود المصرية في هذا الملف الإنساني الحيوي، مؤكداً أن مصر كانت وستظل السند الحقيقي للشعب الفلسطيني.

وأضاف النائب محمود قاسم، أن جميع الأطراف، سواء المشاركة في المفاوضات أو غيرها، أكدت أهمية الدور المصري في تحقيق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن هذا الدور لا يمكن الاستغناء عنه.

وأوضح أن مصر لن تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية حتى يتمكن الأشقاء الفلسطينيون من استعادة حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية.

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