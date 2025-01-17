تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية واضطراب الملاحة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد في بيان عاجل من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب بداية من السبت وحتى الأحد، حيث تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



كما أشارت الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح (40 :60 كم /ساعة)، وارتفاع الأمواج من (2.5 :3.5 متر).



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