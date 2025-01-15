آخر تطورات مشروع ربط السكة الحديد بين مصر والسودان - فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك اجتماعا رباعيا خلال الفترة المقبلة بين وزراء "الخارجية الري" في مصر والسودان.

وأضاف أحمد موسى، في حلقة خاصة من مدينة بورتسودان بالسودان خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن سد إثيوبيا له تأثير على مصر والسودان، مؤكدا أن موقف مصر والسوان متطابق تجاه أزمة سد النهضة للحفاظ على أمن وسلامة البلدين المائي.

وذكر الإعلامي أحمد موسى، أن السودان بلد تمتلك ملايين الأفدنة الخصبة من الأراضي، مع وفرة كبيرة في المياه، مؤكدا على ضرورة التعاون مع السودان للاستفادة للبلدين.

وأوضح أن الدولة المصرية تمتلك شركات قادرة على العمل في السودان بكافة المجالات، كما يتم العمل على مشروع ربط للسكة الحديد بين مصر والسودان وتم توقيع اتفاقية، مشيرا إلى أن البلدين تواصلان الجهود لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السودان.

وأكد أحمد موسى، أن شعب السودان محب للشعب المصري، كما أن مصر تستضيف الإخوة السودانيين علي أراضيها، موضحا أن الشعب السوداني يشعر بالراحة لاستضافة مصر لهم، بعد أن فتحت مصر أبوابها للشعب السوداني .

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