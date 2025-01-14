زوج السيدة المتوفية بسبب حقنة مضاد حيوي بالمنوفية: الصيدلي لم يُجرِ اختبار حساسية لها

كتب- حسن مرسي:

كشف سالم فوزي سالم، زوج السيدة المتوفية بسبب حقنة مضاد حيوي بالمنوفية، عن تفاصيل ما حدث لزوجته.

وقال سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، إن زوجته كانت تعاني من نزلة برد وتوجهت إلى الصيدلية للحصول على الدواء اللازم، وبعد تلقيها الحقنة سقطت مغشياً عليها وتم نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى الباجور حيث فارقت الحياة.

وأكد سالم أن تقرير النيابة أثبت عدم إجراء الصيدلي لاختبار حساسية لزوجته قبل إعطائها الحقنة، مما يثبت إهماله وتسبب في وفاتها، وفق قوله.

وأضاف سالم أن الصيدلي قام بتركيب "كانولا" لزوجته داخل الصيدلية وحقنها بالمضاد الحيوي دون إجراء أي اختبار حساسية، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم أن إعطاء الحقن داخل الصيدلية أمر ممنوع.

وتابع أن زوجته تركته وحيداً مع 3 أطفال بعد وفاتها معرباً عن حزنه الشديد لفقدانها.