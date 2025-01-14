تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال النظافة.. تفاصيل طلب إحاطة في النواب

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومةَ باتخاذ جميع الإجراءات لتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال داخل مختلف شركات النظافة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بإلزام شركات النظافة الخاصة بتطبيق الحد الأدنى على العمالة داخلها؛ سواء من الرجال أو السيدات.

وتساءل أمين، في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، ومحمد جبران وزير العمل، قائلاً: لقد انتشرت شركات البيئة والنظافة التي تقوم بتصدير عمال وعاملات النظافة لمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك، وغيرها من المؤسسات الأخرى التابعة للحكومة، والسؤال هنا: هل جميع هؤلاء يحصلون على الحد الأدنى للأجور؟ وما الجهة التي تقوم بدفع الأجور لهؤلاء؟ ولماذا لا تتحرك وزارة العمل للتفتيش على هذه الجهات ومعرفة ما إذا كان يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور أم لا؟

وأكد النائب أشرف أمين أن مهنة النظافة من أهم المهن، وعلى الحكومة وجميع المؤسسات المختصة إعطاء أولوية قصوى لكل مَن يعملون داخل هذه المهنة المحترمة، معربًا عن أسفه الشديد لتجاهل الحكومة بصفة عامة ووزارة التنمية المحلية بصفة خاصة كلَّ مَن يعملون في هذه المهنة من الرجال والسيدات، خصوصًا أننا في موسم سقوط الأمطار داخل عدد من المحافظات نرى أصحاب هذه المهنة يتحملون ما لا يتحمله بشر في إزالة مياه الأمطار وبأساليب بدائية عفَّى عليها الزمن.

وطالب النائب أشرف أمين رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة والإدارة المحلية بمجلس النواب، واستدعاء وزيرَي المالية والتنمية المحلية؛ للرد عليه.