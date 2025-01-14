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بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

11:08 ص الثلاثاء 14 يناير 2025

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.


ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، المناقشات من المادة من 143 إلى 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما انتهى المجلس في جلسته أمس حتى المادة 142.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أمس الأثنين، خلافا بين الحكومة وبعضها بسبب المادة 104 والتي تتعلق باستجواب المتهم.

الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب
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