التقديم مفتوح.. وظائف جديدة في قطاع النقل البحري لهذه التخصصات

كتب- محمد نصار:

أعلن قطاع النقل البحري، التابع لوزارة النقل، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الخالية، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

وظائف الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

1- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات.

2- رئيس الإدارة المركزية لرقابة دولة الميناء.

3- مدير عام الإدارة العامة للمنائر والمساعدات الملاحية.

ويكون التقديم على هذه الوظائف خلال الفترة من 12 يناير 2025 وحتى 11 فبراير 2025.

المستندات المطلوبة للتقديم

1- بيان الحالة معتمد على أن يستوفي البيانات الوظيفية التالية:

- المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية (يفضل الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه) تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة - الخبرة النوعية والزمنية.

- الوظائف التي شغلها المتقدم.

- الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها).

- العلاوات التشجيعية - خطابات الشكر والتقدير.

- الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

2ـ بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

3ـ بيان المهارات والقدرة المتميزة على التطوير والابتكار والقيادة واتخاذ القرار.

4- مقترح تطوير الإدارة.

5- سابقة العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو المشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

6- يشترط إجادة تامة للغة الإنجليزية أو الفرنسية.

7- يشترط إجادة تامة للتعامل مع الحاسب الآلي.

8- صورة الرقم القومي + صورة شهادة الميلاد.

وتكون تكون المستندات المقدمة مكونة من 8 ملفات (أصل + 7 صور) مع وضع صورة حديثة مقاس 4×6 على كل بيان حالة وظيفية داخل الملف.

9- صحيفة الحالة الجنائية.

10- شهادة تفيد بسلبية عدم تعاطي مخدرات حديثة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021.

وظائف وزارة النقل - قطاع النقل البحري

1- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

2- مدير إدارة المتابعة والتقييم.

3- مدير إدارة أمن المعلومات ووسائل الاتصال.

ويكون التقديم على هذه الوظائف خلال الفترة من 13 يناير 2025 وحتى 12 فبراير 2025.

المستندات المطلوبة للتقديم

1- بيان الحالة موضحًا به (التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى - تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة - الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم - الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها) العلاوات التشجيعية - خطابات الشكر والتقدير - الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

2- بيان بمقترح التطوير، وبيان يوضح الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.

3- بيان المهارات والقدرات الخاصة بالقدرة على التجديد والابتكار والقيادة واتخاذ القرارات والحصول على مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

4- عدد 9 صور شخصية 4×6.

5- صورة الرقم القومي.

6- تكون جميع المستندات المقدمة من أصل + 8 صور.

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