تعزيز الوحدة الوطنية والوعي المجتمعي.. برلماني يستعرض تصريحات الرئيس بأكاديمية الشرطة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أكاديمية الشرطة وحواره المفتوح مع الطلاب، يعكسان حرص القيادة على التواصل المباشر مع المؤسسات الأمنية والشبابية؛ مما يعزز الثقة المتبادلة ويؤكد أهمية الشفافية في تناول القضايا الوطنية، مشيرًا إلى أن الرئيس كان حريصًا على استعراض حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، من خلال تأكيد أهمية كل دولار لمصر.

وأضاف محسب، في بيان له اليوم السبت، أن اللقاء تضمن رسائل مهمة؛ من بينها فقدان مصر مساحات كبيرة من أفضل الأراضي الزراعية بسبب البناء المخالف، مؤكدًا أن ذلك يُعد تعديًا على البيئة ويؤثر سلبًا على الموارد الزراعية، في رسالة واضحة للشعب المصري بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتنبيه بمخاطر التعدي على الأراضي الزراعية، وضرورة الحفاظ على البيئة؛ لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس تناول تأكيد ضرورة تقديم افتتاح يليق بالمتحف المصري الكبير، ويعكس حجم الجهود المبذولة من أجل تطوير المناطق المحيطة به؛ لتسهيل الوصول إليه، الأمر الذي يعكس حرص الرئيس على الاعتزاز بالتراث الثقافي، وتأكيد أهمية المتحف المصري الكبير كرمز للحضارة المصرية ودوره في تعزيز السياحة والثقافة، متوقعًا أن يحتل المتحف مكانةً متقدمة ضمن الوجهات السياحية الأبرز في العالم.

وأشار محسب إلى أن الرئيس كان حريصًا خلال اللقاء على استعراض حجم الشائعات والأكاذيب التي تواجهها الدولة، مؤكدًا أنها لن تتوقف، داعيًا المواطنين إلى الحذر والتصدي لهذه المحاولات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار؛ مما يعكس أهمية الوعي المجتمعي وعدم الانسياق وراء الشائعات، مما يعزز مناعة المجتمع ضد المحاولات التخريبية، داعيًا المؤسسات الإعلامية الوطنية إلى العمل من أجل إبراز دور المؤسسات؛ مثل هيئة الشراء الموحد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأكد النائب أن هذه التصريحات تأتي في توقيت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية واجتماعية؛ مما يجعل هذه الرسائل ضرورية لتعزيز الوحدة الوطنية والوعي المجتمعي، ودعم جهود التنمية والاستقرار.

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