أفضل أدعية شهر رجب 2025.. مكتوبة ومستجابة

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين بالبحث عن أفضل أدعية شهر رجب 2025 تزامنًا مع إعلان دار الإفتاء أن اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 غرة شهر رجب 2025.

دعاء شهر رجب 1446هـ

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أفضل أدعية شهر رجب 2025، كما يلي:

- اللهم في شهر رجب، حقق لنا آمالنا التي استصعبنا تحقيقها بقوانين الدنيا فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.

- اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى.

- اللهم إنا نسألك خير شهر رجب ونعوذ بك من شره ونسألك فواتح الخير وجوامعه في هذا الشهر الفضيل.

فضل دعاء شهر رجب 2025

ودعاء أول رجب هو أحد الأدعية التي يُستحب الدعاء بها في بداية شهر رجب، الذي يعد من الأشهر الحرم في الإسلام، ومن الأدعية التي تُقال في هذا اليوم:

"اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان".

"اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وبركة، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رجب".

"اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وارزقنا العمل الصالح فيه".

"اللهم اجعل شهر رجب بداية للخير، واكتب لنا فيه المغفرة والرحمة".

"اللهم إنا نسألك في أول رجب أن تغفر لنا ذنوبنا، وتقبل توبتنا، وترزقنا من فضلك العظيم".

"اللهم اجعلنا من أهل الرفعة في هذا الشهر، واجعلنا من الذين يستغفرون ويصلون عليك في هذا الشهر الفضيل".

"اللهم إنا نسألك في هذا الشهر المبارك أن تحسن خاتمتنا وثبتنا على طاعتك".

دعاء أول ليلة في رجب مستجاب

- اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك.

- اللهم أسألك السعادة والتوفيق وراحة البال اللهم واحفظ لي أبواي بحفظك وقر أعيننا يارب.

أفضل أدعية رجب 2025

"اللهم إني أسالك في أول رجب أن تغفر لي ذنوبي، وتبدل سيئاتي حسنات، وتحقق لي ما أتمناه".

"اللهم اجعل هذا الشهر فاتحة خير علينا، واغفر لنا فيه ما مضى من ذنوبنا، ووفقنا لما تحب وترضى".

"اللهم اجعل لنا في هذا الشهر نصيباً من رحمتك، ومغفرة لذنوبنا، ورفعاً لدرجاتنا، وتيسيراً لأمورنا".

"اللهم اجعلنا من أهل البرد في هذا الشهر، واغفر لنا ما تقدم وما تأخر، وتقبل منا الدعاء والصلاة".

"اللهم إني أسالك في هذا الشهر أن ترفع عنا البلاء والهموم، وتجعل هذا الشهر بداية للفرح والراحة".

"اللهم اجعل هذا الشهر بداية للتوبة، والرجوع إليك، واجعلنا من الذين يسيرون على صراطك المستقيم".

"اللهم اجعلنا من الذين دعاؤهم في هذا الشهر مستجاب، ومن الذين يتقبلون توبتهم، ويغفر لهم خطاياهم".

"اللهم اجعلنا من الذين يزدادون قرباً إليك في هذا الشهر الكريم، ووفقنا لعمل صالح يقربنا إلى جنتك".

يذكر أن دار الإفتاء استطلعت هلال شهر رجب، مساء أمس الثلاثاء 30 جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا، 31 ديسمبر 2024.

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