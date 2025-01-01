موعد شهر رمضان 2025.. ما عدد الأيام المتبقية؟

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن موعد شهر رمضان 2025، خاصة مع بداية العام الجديد واقتراب حلول الموعد.

يرصد "مصراوي"، موعد شهر رمضان 2025، وفق الحسابات الفلكية، كما يلي:

موعد شهر رمضان 2025

وفق الحسابات الفلكية، فمن المتوقع أن يكون موعد شهر رمضان 2025 يوم السبت 1 مارس 2025، وسيستمر لمدة 29 أو 30 يومًا حسب رؤية الهلال.

استطلاع هلال شهر رمضان

ويتم تأكيد بداية الشهر الكريم بعد استطلاع الهلال والمقرر في 29 من شهر شعبان 1446هـ، حبث تعتمد الكثير من الدول العربية على الرؤية الشرعية للهلال باستخدام المراصد الفلكية.

عدد الأيام المتبقية لبداية رمضان 2025

وفق الحسابات الفلكية، فإنه يتبقى على حلول موعد شهر رمضان 2025، 58 يومًا.

يعتبر شهر رمضان من أهم الأشهر في العام الهجري، ويحل في الشهر التاسع من السنة الهجرية، حيث يميزه الله سبحانه وتعالى عن باقي الأشهر الفضيلة، ويُعد صيام رمضان أحد أركان الإسلام التي لا يجوز التهاون بها.

اقرأ أيضا:

الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2025.. ومفاجأة للسنة الرابعة على التوالي

هيئة الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وتحذيرات للمواطنين

عام 2025.. أستاذ علوم فلك يحسم جدل تنبؤات الأبراج والتنجيم بالمستقبل

صور- نجاح استنباط 8 أصناف جديدة من تقاوي الطماطم