حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 30-9-2024

كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الاثنين 2024-9-30، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الاثنين 2024-9-30 معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبحسب الهيئة، فإن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 33 و32 درجة، وتصل لـ 28 درجة على السواحل الشمالية، وتتراوح بين 33 و38 درجة على المناطق الجنوبية.

وتوقعت الهيئة بوجود اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتصل سرعات الرياح لـ 70 كيلو متر في الساعى وارتفاع الأمواج يصل لـ 4 أمتار.

في سياق متصل، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن يسود خلال الـ5 أيام المقبلة، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا.

ووفقا للهيئة، فإن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة يوم الأحد المقبل الموافق 29 سبتمبر 2024، على مناطق من مدن القناة وشمال ووسط سيناء.

وأشارت إلى أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد رياحًا معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأكدت أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، تشهد فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من "السلوم ومطروح"، على فترات متقطعة.