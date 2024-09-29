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نقيب الأشراف ينعي شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم

03:49 م الأحد 29 سبتمبر 2024

السيد محمود الشريف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدم السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، بخالص العزاء للدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة العلمية بنقابة السادة الأشراف، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، في وفاة شقيقته التي وافتها المنية اليوم الأحد.

ونعى نقيب الأشراف، شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم، وتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى لأسرة الفقيدة، داعيا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيحَ جنَّاته، وأن يُلهمَ أهلها وذويها الصبرَ والسُّلوان.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة بعد صلاة العصر، على أن تقام ليلة العزاء اليوم بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق محافظة الشرقية

السيد محمود الشريف وفاة شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم نقيب الأشراف
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