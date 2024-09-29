وزير الأوقاف والمفتي ينعيان شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق والتي وافتها المنية اليوم.

وتوجه وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة للدكتور أحمد عمر هاشم ولأسرة الفقيدة، سائلًا الله عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيحَ جنَّاته، وأن يُلهمَ أهلها وذويها الصبرَ والسُّلوان، و"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

كما نعى الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- شقيقةَ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، التي وافتها المنية اليوم الأحد.

وتوجَّه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور أحمد عمر هاشم ولأسرة الفقيدة، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيحَ جنَّاته، وأن يُلهمَ أهلها وذويها الصبرَ والسُّلوان "إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

ويقام العزاء اليوم بعد صلاة العصر بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق محافظة الشرقية.