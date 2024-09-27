أمطار خفيفة وحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وسيناء، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وقالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس غدًا السبت تشهد فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن حالة الطقس غدا تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.