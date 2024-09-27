"القومي للمرأة" يُشيد بمسلسل "برغم القانون" ويشكر القائمين عليه

كتبت- نور العمروسي:

أشاد المجلس القومي للمرأة، بمسلسل "برغم القانون"، الذي يسلط الضوء على عدد من قضايا المرأة المصرية والتحديات التي تواجهها في حالة غياب واختفاء الزوج وحقوقها الاجتماعية والقانونية ويعرض حاليا على قنوات ON ومنصة WATCH.

وعبرت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام، عن سعادتها وفخرها لما تشهده الساحة الدرامية خلال السنوات الأخيرة من تخصيص أعمال درامية لمناقشة قضايا المرأة وتسليط الضوء عليها لرفع الوعي المجتمعي بها مما يتماشى مع سياسات الدولة المصرية في دعم تمكين وحماية المرأة المصرية وعبرت عن خالص تمنياتها بنجاح المسلسل وأن يسهم بدوره في مواجهة التحديات التي تعانى منها المرأة متمنية أن نشهد المزيد من الأعمال الدرامية التي تناقش قضايا المرأة.

وأشارت "القليني"، إلى أن لجنة الرصد بالمجلس أصدرت تقريرًا (مرفق) حول المسلسل يتضمن تحليل للمسلسل ومعالجته الدرامية لصورة المرأة والفئات العمرية لها في أدوار البطولة والصور الإيجابية والسلبية للمرأة وأبرز القضايا التي يعتقد ان المسلسل يحاول طرحها لتعديل القوانين.

وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على المسلسل وعلى رأسهم الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز والمؤلفة نجلاء الحديني ومخرج العمل شادي عبدالسلام لاهتمامهم وإقدامهم على تقديم هذا المسلسل المهم والهادف الذي يرصد معاناة المرأة في حال غياب الزوج بهدف رفع الوعي المجتمعي بالتحديات التي تواجهها ومنها أعباء التعامل مع الإجراءات القانونية.

كما تقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير أيضًا إلى جميع أبطال المسلسل مشيدًا بأدائهم المتميز وعلى رأسهم الفنانة إيمان العاصي التي استطاعت التعبير عن مدى معاناة المرأة والتحديات الكبيرة التي تواجهها في حالة غياب الزوج.

يُذكر أن مسلسل "برغم القانون" تدور أحداثه في إطار 30 حلقة وهو مسلسل اجتماعي درامي ترصد حلقاته عالم المحاماة المليء بالمشكلات والصراعات ويسلط الضوء على القضايا ومشكلات المرأة المصرية.