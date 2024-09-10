الطقس.. تفاصيل الموجة الحارة التي تضرب البلاد لمدة 96 ساعة وموعد ذروتها

كتب- محمد نصار:

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة التي تعيشها البلاد بداية من اليوم وتستمر حتى يوم الجمعة المقبلة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن درجات الحرارة خلال الأيام الماضية كانت حول المعدلات الطبيعية وبدأ الشعور بتحسن حالة الطقس.

وأوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر تعرضت لكتل هوائية معظمها قادم من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

ولفتت إلى أنه بداية من اليوم وحتى الجمعة المقبلة، ستكون هناك كتل هوائية صحراوية مؤثرة على طقس البلاد، وتؤدي لارتفاع قيم درجات الحرارة ولن يكون هناك أتربة لأن سرعات الرياح ليست مرتفعة.

وقالت إن درجات الحرارة ترتفع بمعدل 5 درجات اليوم، حيث تسجل القاهرة العظمى 36 درجة، وتصل ذروة الارتفاعات يومي الأربعاء والخميس وتسجل 38 درجة وتتراجع يوم الجمعة إلى 36 درجة.

وأكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة لن تكون مرتفعة وبالتالي لن يتم الإحساس بالحرارة التي كان عليها الجو في شهري يوليو وأغسطس.

