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مدبولي: متابعة وتقييم مستمر للوزراء "واللي مش قادر هنعدل"

05:02 م الثلاثاء 09 يوليو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة وضعت معايير دقيقة لاختيار الوزراء بالحكومة الجديدة.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة اكسترا نيوز أن الحكومة الحالية تعد حكومة تحديات مشيرا إلى أن اختيار الوزراء اشتمل على رؤية كل وزير تجاه الملف حقيبة المكلف بها.

وتابع مدبولي قائلا" هيبقى فيه تقييم ومتابعة مستمرة لأداء الوزراء ولو حسينا ان فيه حد مش قادر هندخل ونعدل".

وأضاف مدبولي أن رفع كفاءة منظومة الرقمنة وتحسين أداة التواصل ما بين الحكومة والمواطنين سيتم من خلال رفع كفاءة الموظفين.

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الدكتور مصطفى مدبولي معايير دقيقة لاختيار الوزراء تقييم مستمر لأعضاء الحكومة مدبولي خلال مؤتمر صحفي
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