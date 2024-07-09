مصدر: مصدر أكدت مواقفها حول وقف إطلاق النار بغزة وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن مصدر رفيع المستوى، أن مصر أكدت مواقفها الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية

وأوضح المصدر، أن وفد أمني مصري يتوجه غدا إلى الدوحة في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه هناك اتفاق حول الكثير من النقاط واستئناف المفاوضات غدا بالدوحة والقاهرة بعد غد.

وأكد المصدر، استمرار مفاوضات الهدنة بالقاهرة وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية، ظهر الثلاثاء.