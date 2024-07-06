عمر هاشم: الهجرة النبوية الشريفة فرّقت بين الحق والباطل



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- محمود بكار:

هنأ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري بتعيينه وزيرا للأوقاف.

وقال هاشم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد، السبت، بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها، إن الهجرة النبوية الشريفة فرقت بين الحق والباطل ورسخت دعائم المجتمع الإسلامي العظيم ، وأعطت المزيد من العبر والدروس والعظات التي هي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان في معية الله تعالى والتي تجلت في مواقف ظهرت فيها المعجزات .

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أنه عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق الغار وقال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا فقال له رسول الله مابالك باثنين الله ثالثهما فمعية الله تعالى هي أساس المزيد من المعجزات .

وأكد أهمية الاقتداء بالرسول صل الله عليه وسلم حتى نكون في حصن الله ومعيته ورحابه مطمئنين.. مشيرا إلى أن الرسول بنى المجتمع في المدينة على أسس ثلاثة أولها توحيد الصف وتوحيد القوة وتوثيق الصلة بالله تعالى ، ثانيها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار والتي أسفرت عن الإيثار " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" ، وثالثهما صحيفة المدينة التي أسسها الرسول بين المسلمين وغير المسلمين بما يسمى الآن الوحدة الوطنية وهي أول وثيقة عرفتها البشرية تتسم بالسماح والمحبة والوحدة والوطنية.