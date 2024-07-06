للنهوض بالصناعة.. أحمد موسى يكشف تفاصيل القرار الأول للفريق كامل الوزير

كتبت- داليا الظنيني:

كشف أحمد موسى، تفاصيل الجولة التفقدية التي قام بها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة لهيئة التنمية الصناعية.

وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، "أول إجراء قام به وزير الصناعة هو إلغاء إجازة يوم السبت وجعل أيام العمل من السبت للخميس وقد تمتد ليوم الجمعة في حالة الحاجة".

وأضاف: "الفريق كامل الوزير حريص على ترشيد الواردات وتعظيم الصادرات وتوظيف العمالة وتأهيل القوى البشرية وهو يبدأ مرحلة جديدة للنهوض بالصناعة، والقضاء على البيروقراطية في الهيئة وهو بيحب يسمع للناس ويطمئن عليها وأي مستثمر لديه مشكلة يبعتله هو من الوزراء الذي يرد دائمًا على هاتفه".

وتابع: "الرئيس السيسي وجه بتوطين الصناعة باعتبار هذا القطاع هو قاطرة الصناعة للتنمية المستدامة، وسيكون هناك خطة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة".