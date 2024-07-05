بعد ذروة الموجة الحارة.. "الأرصاد" تكشف: تحسن في حالة الجو - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء، خلال الأيام المقبلة.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح البلد"، إن هناك انخفاضا في قيم درجات الحرارة على جميع الأنحاء، وذلك بعد ذروة الموجة الحارة على كافة الأنحاء أمس.

وأضافت الدكتور منار غانم، أنه بدءًا من اليوم الجمعة سيكون هناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تلطيف الأجواء خاصة في فترة الصباح، بالإضافة إلى وجود سحب خفيفة إلى متوسط تساعد على تحسن حالة الجو.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا في قيم درجات الحرارة على جميع الأنحاء بمعدل درجتين إلى 3 درجات بدءًا من اليوم وحتى الإثنين المقبل، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 35 في الظل.

وأشارت إلى أن اختلاف الكتل الهوائية على البحر والكتل الهوائية على اليابس يؤدي إلى وجود نشاط لحركة الرياح على المناطق الساحلية، منوهة إلى أن درجة الحرارة على المناطق الساحلية تسجل 32 درجة.

واختتمت "غانم": فصل الصيف للعام الحالي سنشهد ارتفاعًا في معدلات قيم درجات الحرارة مقارنة بالأعوام الماضية، لافتة إلى أن وجود نسب الرطوبة في الجو تساعد على الإحساس بدرجات الحرارة، وأن حالة الطقس خلال فصل الصيف مشابهة لحالة الطقس خلال يونيو الماضي.

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