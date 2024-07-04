مدبولي: استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هدفه جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الخميس: كنا بحاجة إلى شخصية متفرغة لهذا الملف الحيوي.

وتابع: العام المالي المنتهي كان الأعلى في جذب الاستثمارات لمصر في تاريخها بسبب مشروع رأس الحكمة، ونحن بحاجة إلى استدامة هذه المشروعات لإعطاء دفعة لاقتصادنا القومي، ونبذل جهدًا مستمرًا لجذب الاستثمار عبر التواصل مع المستثمرين في الداخل والخارج، وفقًا للمستهدفات التي تضعها الدولة.

وتابع: دمج قطاع التجارة الخارجية مع ملف الاستثمار جاء لأن الترويج لمصر يبدأ من الخارج والداخل، وجزء من الترويج للاستثمار يأتي من الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، والأهم تعظيم التصدير وقيمته ونستهدف تعظيم مواردنا من العملة الصعبة ولن يحدث إلا بالنهوض بالصناعة والتصدير والاستثمار الأجنبي المباشر، ولهذا ربطنا ملفي الاستثمار بالتجارة الخارجية، أما دمج وزارات مثل التعاون الدولي مع التخطيط كان الهدف منه تحقيق التكامل.

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