إعلان

BBC

أشرف على تطوير الدبلومة الأمريكية.. 9 معلومات جديدة عن وزير التعليم الجديد

12:03 م الأربعاء 03 يوليه 2024

وزارة التربية التعليم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-محمد فتحي:

كشفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد اللطيف، المدير التنفيذي لمدارس الدكتورة نرمين إسماعيل، والمرشح لمنصب وزير التربية والتعليم خلفا للدكتور رضا حجازي وزير التعليم.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أن السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جاءت كالآتي:

- من مواليد القاهرة يونيو 1972.

- سافر في سن الـ١٣ للولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسته.

- حصل على ماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس بالولايات المتحدة عام 2012.

- حصل على دكتوراه من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة.

- شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة فيوتشر انترناشيونال العاملة في مجال التعليم.

- تولى منصب المدير التنفيذي لمجموعة مدارس نرمين اسماعيل.

- العضو المنتدب لشركة ادفنست إديوكيشن لمعادلة شهادات المدارس الأمريكية.

- لديه العديد من الإنجازات في مجال الأنشطة الطلابية.

- قام بالإشراف على تطوير مناهج الدبلومة الأمريكية لتناسب الثقافة المصرية.


ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة شكر وتقدير لكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم.

وزارة التربية والتعليم تطوير الدبلومة الأمريكية وزير التعليم الجديد الدكتور محمد عبد اللطيف
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التغيير الوزاري.. بدء إجراءات حلف اليمين للحكومة الجديدة

إعلان

إعلان

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرا للدفاع
ننشر التشكيل الكامل لحركة المحافظين الجديدة
بالأسماء.. التشكيل الكامل للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي
قبل أداء اليمين.. من هو المرشح الجديد لمنصب محافظ الإسكندرية؟