أشرف على تطوير الدبلومة الأمريكية.. 9 معلومات جديدة عن وزير التعليم الجديد

كتب-محمد فتحي:

كشفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد اللطيف، المدير التنفيذي لمدارس الدكتورة نرمين إسماعيل، والمرشح لمنصب وزير التربية والتعليم خلفا للدكتور رضا حجازي وزير التعليم.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أن السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جاءت كالآتي:

- من مواليد القاهرة يونيو 1972.

- سافر في سن الـ١٣ للولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسته.

- حصل على ماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس بالولايات المتحدة عام 2012.

- حصل على دكتوراه من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة.

- شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة فيوتشر انترناشيونال العاملة في مجال التعليم.

- تولى منصب المدير التنفيذي لمجموعة مدارس نرمين اسماعيل.

- العضو المنتدب لشركة ادفنست إديوكيشن لمعادلة شهادات المدارس الأمريكية.

- لديه العديد من الإنجازات في مجال الأنشطة الطلابية.

- قام بالإشراف على تطوير مناهج الدبلومة الأمريكية لتناسب الثقافة المصرية.



ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة شكر وتقدير لكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم.