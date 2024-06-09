إعلان

BBC

الأوقاف: افتتاح 27 مسجدا الجمعة المقبلة

04:25 م الأحد 09 يونيو 2024

وزارة الأوقاف

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الأوقاف، إنه سيتم افتتاح 27 مسجدًا يوم الجمعة المقبل منها 18 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و9 مساجد صيانة وتطويرًا .

وأوضحت الأوقاف - في بيان اليوم الأحد - أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من يناير العام الماضي حتى الآن 1045 مسجدًا منها 813 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و232 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة المقبل 12067 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارا و610 ملايين جنيه.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الأوقاف افتتاح مساجد الأوقاف
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظ الجيزة يوجه بمتابعة أعمال تطوير المحاور المرورية المحيطة بالمتحف المصري الكبير

إعلان

إعلان

* قرصه وضايقه.. أول تحرك قضائي من عمرو دياب ضد الشاب الذي صفعه
* بينها كونجيستال وفايركتا.. زيادات جديدة في أسعار الأدوية
* من اليوم.. بدء صرف رواتب شهر يونيو للموظفين بالدولة من ماكينات ATM
* مصراوي يحاور العالم المصري صاحب الاكتشاف المذهل.. متى سقطت أول نقطة مطر على الأرض؟