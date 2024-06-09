الأوقاف: افتتاح 27 مسجدا الجمعة المقبلة

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الأوقاف، إنه سيتم افتتاح 27 مسجدًا يوم الجمعة المقبل منها 18 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و9 مساجد صيانة وتطويرًا .

وأوضحت الأوقاف - في بيان اليوم الأحد - أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من يناير العام الماضي حتى الآن 1045 مسجدًا منها 813 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و232 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة المقبل 12067 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارا و610 ملايين جنيه.