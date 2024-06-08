"سلامة الغذاء" توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها الكونغولية لتعزيز التعاون

كتب- أحمد جمعة:

وقع الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ونظيره الكونغولي كريستيان نتومبا مدير عام هيئة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية ، بروتوكول لتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين فى جميع مجالات الرقابة على سلامة الغذاء وتداوله والآليات والأنظمة الخاصة بذلك.

وأوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء - في بيان لها اليوم - أن البروتوكول يتضمن التعاون في مجال إجراءات تقييم المطابقة والاعتراف المتبادل بالأداء الرقابي للسلطات المختصة والتكافؤ للالتزام بتطبيقها من قبل أجهزة التفتيش والرقابة على سلامة الغذاء في البلدين .

وأضافت أن البروتوكول يهدف إلي التعاون في مجال التدريب المشترك لرفع كفاءة العاملين من خلال إعداد البرامج والورش التدريبية ، فضلا عن التعاون في مجال إجراء الدراسات العلمية والأبحاث وعقد الندوات والمؤتمرات الدورية في البلدين ، للوقوف على التطورات التي طرأت على التشريعات الغذائية والأساليب الرقابية الحديثة على الغذاء.

ونوهت بأن البروتوكول يتضمن تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تقييم المخاطر وطرق الفحص والاختبار وتقييم النتائج ، وطرق الكشف عن ملوثات الغذاء ، وذلك وفقا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في التشريعات الدولية المنظمة لسلامة الغذاء وتداوله ، هذا بالإضافة إلى تدعيم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها كل من الطرفين للمصدرين والمستوردين ودراسة السوق المحلى في كلا البلدين لتحديد احتياجات المستهلك من الأغذية وذلك لزيادة حجم الصادرات والواردات بين البلدين.

من جانبه ، قال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إنه سيتم متابعة تنفيذ بنود البروتوكول والوقوف على ما يعترض التنفيذ من عقبات والعمل على إزالتها وذلك من خلال تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم عناصر فنية وقانونية من الطرفين ، تجتمع كل ستة أشهر بالتناوب في كل من البلدين أو بناء على طلب أحد الطرفين لبحث أية تطورات أو مستجدات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول.

وأضاف تعتزم الهيئة القومية لسلامة الغذاء في المرحلة القادمة إبرام العديد من اتفاقيات التعاون مع نظيراتها في الدول الأفريقية الشقيقة بهدف تحقيق التكامل والاتساق المصري الأفريقي في سياسات سلامة الغذاء والنظم الرقابية على الأغذية ، كأحد مخرجات منتدى كبار مسئولي السلطات المعنية بسلامة الغذاء بأفريقيا ، والذي انعقد بالعاصمة الإدارية في الفترة من 11 الى 13 أكتوبر 2023 ونظمته الهيئة القومية لسلامة الغذاء.