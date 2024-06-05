مساعد وزير الصحة يشارك في الاجتماع الإقليمي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالعراق

كتب- أحمد جمعة:

شاركت وزارة الصحة والسكان، في الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى، الذي عقدته الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالشراكة مع هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، تحت عنوان «تعزيز التعاون من أجل استراتيجيات وطنية فعالة لمكافحة الفساد» وذلك في مدينة بغداد، بجمهورية العراق في الفترة من 3-5 يونيو 2024.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع حضره الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشؤون الفنية، ممثلا عن الوزارة، وذلك في إطار تبادل الخبرات والتجارب، لإثراء الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم التعاون الإقليمي حول الأولويات المشتركة للحد من مخاطر الفساد في صياغة النصوص القانونية، والنزاهة، في الوظيفة العامة، والتحقيق في جرائم الفساد العابرة للحدود.

وأضاف «عبدالغفار» في بيان، أن الاجتماع جاء بمشاركة واسعة من رؤساء وممثلي هيئات النزاهة ومكافحة الفساد والأجهزة الرقابية، وقطاعات الصحة، والنقل، والتربية والتعليم في الدول العربية، وخبراء أكاديميون وممثلون عن منظمات دولية.