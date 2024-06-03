إعلان

BBC

مطالبات برلمانية بزيادة مخصصات التنشيط السياحى

04:15 م الإثنين 03 يونيو 2024

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الموازنة الجديدة هى الأضخم في تاريخ الدولة المصرية، وهى موازنة التحديات، نظرا لحجم المخاطر والصراعات الإقليمية والدولية التى تواجه البلاد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.

وأكد درويش، على ضرورة الانتباه إلى الملاحظات والتوصيات الخاصة بتقرير الموازنة، لتلافي السلبيات، وكذلك العمل على مزيد من الحوكمة والحد من الإنفاق الحكومي.

وطالبت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بضرورة تخصيص مبالغ أكبر لهيئة التنشيط السياحى، حتى تتمكن من القيام بدورها لاسيما وأن الاعتماد عليها كبير حاليا لعمل حملات ترويجية.

مجلس النواب عمرو درويش التنشيط السياحى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بيان كنسي يكشف تفاصيل لقاء قداسة البابا بسفيرة اليونسكو

إعلان

إعلان

* استقالة حكومة مدبولي وملامح الحكومة الجديدة.. تغطية خاصة
* برئاسة مدبولي.. ما ملامح حركة التغيير المرتقبة في حكومة السيسي الرابعة؟
* 30 صورة لأشهر الخدع البصرية.. كيف ينخدع عقلك فيها؟