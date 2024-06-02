إعلان

BBC

إمام مسجد عمرو بن العاص لطلاب الثانوية: "مهما غشيت ونجحت هتسقط" -فيديو

09:32 م الأحد 02 يونيو 2024

الشيخ يسري عزام إمام مسجد عمرو بن العاص

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد عبدالناصر:
وجّه الشيخ يسري عزام، إمام مسجد عمرو بن العاص، رسالة إلى الطلاب في الامتحانات، لتجنب الوقوع في فخ الغش للحصول على درجات عالية، قد تكون مقدمة لسلسلة من الفشل في المستقبل.

وقال عزام، خلال حواره ببرنامج مع الناس، والمُذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: أوعى تغش مهما تغش وتنجح وتحقق نجاح هيكون مصيرك الرسوب في كل حياتك مهما عليت هتكون فاشل.

وأضاف: الرسوب المؤجل، لأنك بتضيع تعب اللي ذاكر، لأن اللي لم يذاكر هيأخد حق غيره، لازم الإنسان يتعلم دون غش.

وتابع إمام مسجد عمرو بن العاص أن الإمام الشافعي قال في إحدى قصائده: أَخي لَن تَنالَ العِلمَ إِلّا بِسِتَّةٍ، سَأُنبيكَ عَن تَفصيلِها بِبَيانِ ذَكاءٌ وَحِرصٌ وَاِجتِهادٌ وَبُلغَةٌ، وَصُحبَةُ أُستاذٍ وَطولُ زَمانِ.

يسري عزام عمرو بن العاص الغش الامتحانات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
متحدث الحكومة: لا تمييز في بيع الخبز للمواطنين والدولة حريصة على دعم محدودي الدخل

إعلان

إعلان

* النشرة الجوية.. هيئة الأرصاد: الصيف بدأ وذروة الحرارة الشديدة بعد ساعات
* عيد الأضحى.. موعد أطول إجازة متصلة للموظفين في شهر يونيو 2024
* مع قرب خفض الفائدة.. تعرف على أعلى عائد مقدم على الشهادات بـ11بنكا
* سجن وتصالح وتحقيق.. أين وصلت قضايا سائقي النقل الذكي؟